Roma, 15 lug — L’innovazione del «doppio cognome» tanto invocata e acclamata dalle beghine femministe di tutta la Penisola a Milano è stata ignorata dal 90% del coppie di neogenitori. Incredibile a dirsi: nella capitale del progresso targato Beppe Sala, le nebbie del Medioevo faticano a dissiparsi e la rivoluzione femminista rimane ai nastri di partenza. Nove famiglie su dieci se ne fregano completamente dell’innovazione entrata in vigore da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la trascrizione automatica del cognome paterno, e continuano a registrare all’anagrafe i pargoli alla vecchia maniera. Si tratta di 768 bambini su 862 nati nei tre principali ospedali cittadini.

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il Viminale — con una circolare inviata ai prefetti — aveva chiesto di sensibilizzare i sindaci affinché fornissero le indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni sulla sentenza entrata in vigore. Questo in attesa del via libera del Parlamento. Per lo scarso entusiasmo dei milanesi nei confronti di questa «innovazione» non si dà pace (scusate il gioco di parole) l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, specializzata nel diritto di famiglia. «A pesare è la disinformazione. Non c’è mai un’informazione giuridica corretta. In questi casi la gente non sa ancora come comportarsi», è la spiegazione che fornisce a Libero. E punta l’indice contro i colleghi che non fanno il loro dovere. «Perché in una società civile il diritto deve essere conosciuto. Montanelli mi diceva ‘Nel momento in cui sai parlare devi approfittare di radio e tv per spiegare cosa succede nei codici ogni giorno’».

