Roma, 6 feb – «Napoleone non venne mai a Roma, ma la desiderò molto: a lei si ispirò e ai suoi imperatori Augusto, Alessandro Magno, ma anche a Giulio Cesare». Questo mirabile sfondone storico è contenuto nell’articolo Ai Mercati di Traiano con Napoleone che mai riuscì a vedere Roma apparso nell’edizione romana online del Corriere del 6 febbraio.

Il Corriere fa diventare Alessandro Magno imperatore di Roma

Sì, avete letto bene; Alessandro Magno diventato imperatore romano. Dopo lo svarione di Augias che ha scambiato una mail di fishing per una reale comunicazione dell’Enel, un altro quotidiano prestigioso – uno di quelli vergato dalle penne dei «professionisti dell’informazione» – si inabissa sul fondo delle figure barbine, per usare un eufemismo.

I professionisti dell’informazione

Da tempo, i sedicenti «professionisti dell’informazione» ci tengono a rimarcare la loro elevata natura – non solo di dispensatori di notizie, ma anche di educatori del popolino – stigmatizzando chiunque tenti la strada di narrazioni alternative: bersagli preferiti, populisti accusati di ignoranza e complottismo, e sovranisti a loro detta privi di cultura e di visione. Salvo poi glissare mirabilmente quando essi stessi incappano in sfondoni da bacchettate sulle mani.

Lo abbiamo visto anche durante questo lungo anno all’insegna del coronavirus: «negazionisti» – ci si passi il termine ma è solo per rifare loro il verso – all’inizio del 2020, quando si doveva minimizzare il rischio di pandemia per non apparire «razzisti» contro i cinesi – anche se la frittata era già bell’e fatta da mesi; catastrofisti e allarmisti per otto mesi, pronti a stigmatizzare l«’untore» di turno e diffondere terrore tratteggiando scenari post apocalittici; morbidi, diafani e possibilisti da qualche giorno a questa parte – curioso, vero?

Questi sfondoni, peraltro, ci dicono anche molto sul lavoro svolto nelle grandi redazioni dei quotidiani. Immagineremmo un rigore quasi svizzero nel verificare ogni singola notizia, ogni fonte a sostegno, nel cogliere ed emendare errori ortografici, grammaticali o storici. Eppure nessuno ha avuto il tempo o il coraggio di far presente ad Augias che forse quella sua letterina sarebbe stato meglio non pubblicarla. O far notare alla giornalista che ha redatto il pezzo del Corriere su Napoleone, che no, Alessandro Magno non era un imperatore romano.

Cristina Gauri