Genova, 2 nov – Ha sfiorato il linciaggio il marocchino senza fissa dimora che l’altro ieri si è reso protagonista dell’ennesimo episodio di follia e degrado a firma “risorse boldriniane”.





L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, si era divertito per ore a seminare il terrore tra le comitive di studenti genovesi che si trovavano a passare il venerdì sera nel centro cittadino. Stando a quanto si apprende dal quotidiano online Liguria Notizie , i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 23 di ieri, nella centralissima Piazza San Donato. L’immigrato avrebbe scagliato per terra una bottiglia di liquore vuota, mandandola in mille pezzi e attirando così l’attenzione del Reparto Sicurezza Urbana della polizia locale che è subito intervenuta per contenere il nordafricano. Nel frattempo la folla lo aveva già circondato con intenti tutt’altro che pacifici.

All’arrivo degli agenti, come da copione, lo straniero è stato trovato con il collo di bottiglia in mano e non solo ha seguitato a dare in escandescenze, ma si è fermamente opposto alla richiesta di esibizione di un documento di identità. Dopo essere stato messo alle strette, prima ha finto di non sapere l’italiano, poi ha fornito generalità fasulle – generalità a cui i poliziotti non hanno ovviamente dato credito. Così ha continuato a dare spettacolo, urlando contro gli agenti frasi come “I fascisti e i nazisti hanno ammazzato troppi pochi italiani”, e i soliti coreografici “Allah Akbar” senza però riuscire a intimidire nessuno dei presenti. A quel punto le forze dell’ordine, avutone abbastanza dello spettacolino, hanno fatto scattare le manette per il marocchino. Che non ha mancato di chiudere l’esibizione fingendo una profonda crisi respiratoria e rendendo così necessario, come di prassi, l’arrivo di un’ambulanza. Accertato che si trattava di una simulazione l’uomo è stato condotto in questura per gli accertamenti di rito.

Si tratterebbe di un 38enne marocchino, senza fissa dimora e – ovviamente – sprovvisto di permesso di soggiorno. Il nordafricano è stato denunciato per i reati di ubriachezza manifesta, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di oggetti, e gli è stato imposto l’allontanamento dal territorio del comune di Genova. Ora è quindi libero di recar fastidio in un’altra città.

Cristina Gauri