Roma, 2 ago – Gli incendi dolosi stanno devastando molte zone turistiche italiane in Sardegna, in Sicilia e anche attorno Pescara, mandando in fumo decine di migliaia di ettari di boschi. I notiziari ne parlano abbondantemente, ma omettono scientemente di specificare come questi eventi catastrofici siano dovuti all’azione dei criminali chiamati piromani. Anzi, in molti casi ascoltiamo notizie che inseriscono nella cronaca degli incendi la questione del famigerato surriscaldamento globale, che i più cretini al bar confondono poi con l’effetto serra. Sembra che oggi l’Italia meridionale stia bruciando perché al nord una fabbrica espelle dai propri camini del fumo. Non è così.

Ma quale cambiamento climatico, gli incendi sono dolosi

Lo sappiamo tutti e lo sanno soprattutto coloro che, in malafede, propagano queste bugie col fine di denunciare (costi quel che costi) le presunte malefatte occidentali – ove vivono 350 milioni di persone su una popolazione totale di 7,9 miliardi di persone -, mentre invece dall’Asia al Sud America all’Africa sembra abbiano tutti l’adesivo di Greenpeace attaccato in fronte. E quante volte abbiamo sentito dire che la sovrappopolazione mondiale avrebbe fatto esplodere l’intero sistema di sostentamento globale, e prova ne sarebbe la condizione di povertà cui versa parte dell’emisfero Sud della Terra? L’ecologismo talebano incolpa di tutto ciò l’Occidente, eppure non siamo noi a crescere a dismisura. Anzi, la denatalità, dalle nostre parti, è un fardello. Cina e India, in sessant’anni hanno raggiunto la cifra abnorme di quasi 1,4 miliardi di abitanti ciascuna, contro gli attuali 328 milioni di abitati degli Stati Uniti. Non a caso, in Cina, nel 1979, entrò in vigore la legge per la quale ogni donna non poteva avere più di un figlio, con un conseguente utilizzo dell’aborto di Stato in modalità feroci e arbitrarie. Dunque, per un fatto di numeri, non è (purtroppo) l’Occidente a crescere a dismisura.

A proposito di innalzamento delle temperature

Per quanto riguarda il famigerato innalzamento delle temperature, vi è da ricordare alcuni dati semplici e accessibili a tutti. Ebbene, dal 1880 ad oggi, – periodo durante il quale sono avvenute la prima e la seconda rivoluzione industriale – la temperatura media mondiale è aumentata di 0,6 gradi centigradi. Nelle sei maggiori città australiane, dal 1880 al 1990 vi è stato un incremento di 1 grado centigrado, mentre nelle zone rurali non è stato rilevato alcun aumento. Di tutte le rivelazioni effettuate nel mondo, solo le stazioni di rilevamento di America, Europa e Australia garantiscono standard di manutenzione soddisfacenti. Lo studio condotto dall’Harvard-Smithsonian Center di Astrofisica e sponsorizzato dalla NASA, coordinato dal fisico Willie Soon e dall’astrofisico Sallie Baliunas rappresenta uno degli studi più completi mai fatti. È consistito nell’analisi di 240 precedenti studi che avevano analizzato la composizione di carote di ghiaccio, fondali marini, ghiacciai, formazioni geologiche, anelli di accrescimento arborei e altre fonti, e il risultato conseguito accerta che il XX secolo non è assolutamente stato il periodo più caldo e che il clima terrestre è sottoposto a cambiamenti naturali sui quali l’uomo non può influire.

A proposito di ciò, qualche curiosità: Annibale nel 218 a.C. attraversò le Alpi con elefanti senza, evidentemente, oltrepassare ghiacciai. In Val Camonica, nel 3.000 a.C., vi era un clima subtropicale umido. In Val d’Aosta, ad oltre 2.000 metri di altezza, vi sono i ruderi di un mulino risalente al 2.000 a.C., ovvero nel medesimo punto dove oggi al massimo si scia. I ritrovamenti di piante e animali testimoniano come circa 5.000 anni fa in Italia vivessero elefanti, gazzelle, antilopi e una vegetazione tipica dell’attuale area subtropicale. Tra l’800 e il 1.300 vi sono stati gli anni più caldi della storia. La Groenlandia (“Terra verde”) era in parte libera dai ghiacciai e in Inghilterra si coltivava la vite. La vita della terra non gira attorno all’uomo. Nell’ultimo mezzo miliardo di anni la Terra ha perso per ben quattro volte le calotte polari, e per quattro volte le ha rifatte, estendendosi e ritirandosi ritmicamente. Le cause? Per dirne una, la traiettoria della Terra attorno al sole.

Punire i piromani criminali

Siamo tutti certi che la raccolta differenziata incida enormemente.

Filippo Facci ha scritto su Libero un articolo illuminante in cui riduce la vita della Terra a una giornata di 24 ore. In questo lasso di tempo, l’homo sapiens compare alle 23:59 e 12 secondi. I dinosauri erano comparsi alle 22:48 e si erano estinti alle 23:40. La rivoluzione industriale – evento che sembra essere all’origine di tutti i mali – compare a meno di 4 millesimi dalla mezzanotte. Per combattere gli incendi non è necessario sparare cazzate in mondovisione: basta prevedere pene molto dure per chi intenda lanciare un fiammifero acceso in un bosco.

Lorenzo Zuppini