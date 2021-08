Roma, 18 Ago – Vittorio Sgarbi ha un’opinione praticamente su tuttto e raramente non ci “azzecca”. Stavolta il critico d’arte, che corre anche come assessore al Comune di Roma per la lista Rinascimento, sul suo profilo Twitter, dice la sua sul rave di Valentano, nel viterbese, che va avanti da giorni tra indignazioni e polemiche.

Rave, Sgarbi: “Ma quale Covid: musica di merda”

L’ormai tristemente noto rave illegale che va avanti ininterrotto in questi giorni presso il lago di Mezzano, nel comune di Valentano, ha suscitato in Sgarbi questo pregiato aforisma da Twitter: “Qui la minaccia non è il Covid, ma questa musica di merda…”. L’opinione del Vittorioso è accompagnata da prova “documentale”: un video con scene della festa abusiva con musica a tutto volume.

Rave abusivo ininterrotto

L’evento non autorizzato, che ha chiamato a raccolta giovani da tutta Europa, tra droghe, fiumi di alcool e musica a tutto volume, si è svolto abusivamente sui terreni di proprietà proprietà della famiglia Camilli, già patron della Viterbese calcio, dalla notte fra il 13 e il 14 agosto. Gianluca Santiago, un 24enne inglese che viveva a Reggio Emilia e che partecipava al rave, la settimana scorsa non è più emerso dal lago dopo un bagno che si trova nei pressi del festino. I soccorritori hanno ritrovato il cadavere il mattino seguente a 60 metri dalla riva. La Procura di Viterbo ha aperto un fascicolo di indagine.

Ilaria Paoletti