Milano, 27 mag – Dopo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, oggi abbiamo notizia di un altro politico “eccellente” che finisce sotto scorta. Altri non è se non il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Clima incadenscente”

La misura è stata decisa dalla prefettura di Varese dopo che “il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente”. Da circa due giorno, dunque, il governatore leghista della Regione Lombardia viene seguito da un’auto di scorta, dotata di due agenti, prassi che identificherebbe nei suoi confronto un provvedimento di “quarto livello”.

Scritte e volantini “Fontana assassino”

Come ricorderete, qualche tempo fa è comparsa sui muri delle case popolari di in zona Crescenzago una gigantesca scritta “Fontana assassino”, vergata con una falce e martello e rivendicata dai Carc, comitati di appoggio alla resistenza comunista. Due giorni fa la stessa formazione politica, questa volta in zona Gratosoglio, ha affisso alcuni volantini dello stesso tenore, titolati “Fontana assassino”. “Nemmeno l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano scoraggia il Carc dal proseguire con la sua campagna di minacce e diffamazioni contro il presidente Fontana” ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Riccardo De Corato “evidentemente, sono così sicuri di rimanere impuniti che non solo hanno rivendicato il murales al Crescenzago con tanto di videoconferenza stampa, ma ora allargano l’azione intimidatoria al quartiere Gratosoglio, affiggendo volantini criminali sui muri delle case popolari Aler nei quali campeggia nuovamente la scritta Fontana assassino”.

