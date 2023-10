Anche in Sicilia i medici fuggono verso il privato: pubblico al collasso

La sanità pubblica italiana mostra tutti i suoi limiti e le sue problematiche, soprattutto nelle zone del sud della penisola. In Sicilia i medici fuggono letteralmente dagli ospedali pubblici, ormai allo sbando, in direzione di cliniche e strutture private. La conseguenza di questa condizione del sistema pubblico è un vero e proprio disastro interno agli ospedali dell’isola, con alcuni epicentri del caos come Palermo e Agrigento. Il capoluogo siciliano è stato costretto a chiudere il reparto di ortopedia dell’ospedale Villa Sofia, dove anche altri medici hanno preso la decisione di trasferirsi nel privato. Anche ad Agrigento sono molti i medici ad aver abbandonato i reparti degli ospedali pubblici per una sistemazione più consona nelle cliniche private.

La sanità pubblica abbandonata dai medici

Mancanza di personale, mole di lavoro altissima e turni estenuanti. Un circolo vizioso che sta portando la sanità siciliana vicino al collasso. Lo stesso primario (ormai ex) del reparto di ortopedia dell’ospedale di Agrigento ha abbandonato la struttura: “A luglio ho fatto 21 reperibilità, 22 ad agosto, e non è andata meglio a settembre, turni estenuanti, ho chiesto più volte un cambiamento alla direzione ma non è successo mai niente”. Anche il primario del pronto soccorso, che ha lasciato la struttura durante l’estate, e alcuni medici del reparto di ginecologia hanno annunciato il proprio abbandono.

Ospedali al collasso

La situazione della Sicilia è il simbolo della condizione della sanità pubblica nell’intero Paese. Liste d’attesa infinite e mancanza di personale hanno portato ad un aumento considerevole della spesa privata, costi che pesano sulle spalle delle famiglie italiane. Lo smantellamento in atto del sistema pubblico è figlio di decenni di malagestione e mancanza di prospettiva che ora rende impossibile per i meno abbienti avere delle cure. La sanità esclusiva ad appannaggio dei soli benestanti è lo scenario che si sta delineando.

Andrea Grieco