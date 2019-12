Ancona, 27 dic – La squadra di calcio femminile dell’Ancona Respect, regolarmente iscritta agli elenchi della Figc, ha insultato Matteo Salvini e gli ha dato del “razzista” e del “fascista” dopo aver esposto uno striscione in cui sostiene di volerlo prendere “a calci”.

Il cartello in campo

Secondo quanto riporta Cronache di Ancona, le calciatrici si sarebbero disposte in campo con un cartello: “Diamo un calcio a Salvini”. La squadra dell’Ancona Respect ha sostenuto questa decisione per protestare contro la “presenza tossica” di Matteo Salvini in città. “Attraverso lo sport ogni giorno contestiamo e ci opponiamo al clima di odio e razzismo propagandato da leghisti e fascistoidi di turno” si legge nella nota della squadra di calcio. “Ogni giorno dimostriamo a tutte e tutti che nuovi modi di vivere il calcio e la città sono possibili. Non permettiamo che si speculi sulla nostra città o che si sparga odio per raccogliere qualche voto”. Il consiglio che verrebbe da dare è che potevano scendere in piazza invece di esporre un cartello in un campo da calcio …

Coinvolta la formazione under 12

“Ancona è la nostra città e sappiamo riconoscere benissimo da soli quali sono i suoi nemici. Fuori fascisti e razzisti da Ancona, qua gli unici stranieri siete voi” si legge nel comunicato. Nell’iniziativa sarebbero state coinvolte anche le giovani calciatrici dell’under 12.

Grimoldi (Lega): “Usano i bambini”

Paolo Grimoldi, deputato della Lega, dichiara qualcosa che fa riflettere: “Succede già in molte scuole, purtroppo, succede su un campo da calcio, ad Ancona, dove bimbi di 11 anni vengono manipolati e subiscono il lavaggio del cervello con la scusa di una partita di pallone, intitolata diamo un calcio a Salvini. Ci rendiamo conto della gravità di episodi come questi? Se inculchi l’odio verso un nemico ad un bimbo di 11 anni cosa speri di ottenere? Di farne un militante? Un estremista?”

Ilaria Paoletti