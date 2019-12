Roma, 27 dic – Secondo una decisione della Cassazione resa nota appena prima di Natale, non è penalmente punibile chi in casa coltiva la marijuana per uso personale.

La decisione delle Sezioni Unite

A quanto pare le Sezioni Unite della Cassazione cambiano idea alla decisione risalente al 2008 sulla coltivazione di piantine di cannabis. Le Sezioni Unite, ricordiamo, sono un organo composte da otto consiglieri e presiedute dal Primo Presidente della Corte di cassazione. Nel lontano 2008 le Sezioni Unite avevano deciso, invece, che coltivare la cannabis costituisse sempre reato, anche qualora fosse destinata ad uso esclusivamente personale. La coltivazione secondo la legge italiana è punibile fin dal momento di messa a dimora dei semi; la Cassazione ravvisava una eccessiva «anticipazione» della tutela penale rispetto al «pericolo del pericolo» di incrementare le occasioni di vendita o cessione della droga.

I due orientamenti

Nelle sentenze di merito dei Tribunali e delle Corti d’Appello, negli anni, sono arrivate alla giurisprudenza delle singole sezioni della Cassazione e così si sono evidenziati due orientamenti completamente contrpaposti; il primo (minoritario), tende a considerare inoffensiva la coltivazione per uso esclusivamente personale. L’altro, maggioritario, ritiene la coltivazione di per sé reato, senza tenere conto della quantità di droga o dello scopo.

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli

Adesso le Sezioni Unite della Cassazione, rispondendo a un quesito posto dalla terza sezione in un caso dove la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato un ventinovenne a un anno di carcere per aver coltivato due piantine e aver ceduto uno spinello, dichiarano che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile «indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza», poiché sono «sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente». Ma c’è un “però”: «Però non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale» sono «le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, per lo scarso numero di piante, per il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, per la mancanza di ulteriori indizi di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».

Ilaria Paoletti