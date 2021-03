Roma, 26 mar – Se pensavate che le restrizioni sarebbero cessate nei mesi estivi, il virologo Fabrizio Pregliasco è felice di smentirvi. L’inizio della campagna vaccinale e la suddivisione in zone colorate non bastano ad arginare nell’immediato la diffusione del contagio e tornare al 2019: «Questa è una fase iniziale». Soprattutto, «un modello matematico dell’Istituto superiore di sanità evidenziava da 7 a 13 mesi come il tempo» necessario «per un ritorno alla normalità». Così Pregliasco è intervenuto ad Agorà’ su Rai3. Tredici mesi, più di un anno.

Pregliasco ci toglie ogni speranza

Lasciate ogni speranza o voi che ascoltate Pregliasco: «non sarà facile realizzarla», questa riapertura. E il ritorno alla normalità avverrà «in un senso progressivo. Perché, lo abbiamo visto fra le zone gialle e bianche, c’è subito una tendenza al liberi tutti». Uno stillicidio di restrizioni, dunque. E sempre ammesso che non sopraggiungano intoppi, come quarte, quinte, seste ondate. «Come si fa a regolare il flusso rispetto alla libertà dei singoli? La difficoltà è questa», ha concluso Pregliasco. No, infatti non si fa. Sia mai restituire la libertà a 60 milioni di persone.

Arriva Sileri ad imbonirci

Poi c’è la questione didattica a distanza, sulla quale è intervenuto Pierpaolo «bastone e carota» Sileri. Quando dal ministero della Sanità o dall’Iss arrivano cattive notizie che comportano ulteriori restrizioni, arriva lui con la sua pillolina di ottimismo. «Le riaperture sicuramente sono all’ordine del giorno. Quelle delle scuole in primis e poi anche le altre. Non è una situazione come lo scorso anno, come a novembre scorso, perché oggi abbiamo il vaccino», ha spiegato. «Si prevede tutto ciò che è stato fatto prima e molte cose devono essere potenziate», ha detto.

Ci vaccineremo anche a Pasqua

«Il nostro fabbisogno» di vaccini anti-Covid «sarà progressivamente sempre più coperto. Abbiamo circa 10 milioni di dosi che sono state distribuite e per Pasqua i numeri cresceranno ulteriormente. E arriveremo a 9 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Anche il giorno di Pasqua le persone si vaccineranno. Significa 9 milioni di persone che fra un mese, se incontreranno il virus, non prenderanno la forma grave della malattia. E non moriranno».

Cristina Gauri