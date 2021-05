Roma, 28 mag – L’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, conosciuta anche come AstroSamantha, sarà la comandante della missione 68 sulla Stazione spaziale internazionale. È la prima volta che una astronauta europea ricopre questo ruolo. Lo comunica l’Agenzia spaziale europea (Esa).

La missione di Cristoforetti è attesa per il 2022. Faranno parte del suo equipaggio i colleghi della Nasa Kjell Lindgren e Bob Hines. A portarli in orbita, fino all’aggancio con la Stazione spaziale internazionale, sarà la navicella Crew Dragon di SpaceX, la creatura di Elon Musk che ha aperto la strada al trasporto umano privato verso la Stazione. Cristoforetti, nome sui social (e non solo) AstroSamantha, è alla sua seconda esperienza in orbita. Nel 2014-2015, infatti, volò sulla Stazione con la missione “Futura” dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Durò 199 giorni. Ora il prestigioso avanzamento di carriera.

Bonetti: “Da una donna un’altra strada aperta nella scienza, un altro inizio per l’Italia”

“Una bellissima notizia, AstroSamantha nuova comandante della stazione spaziale internazionale. Da una donna un’altra strada aperta nella scienza, un altro inizio per l’Italia. Congratulazioni Samantha!“. Così su Twitter il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti di Italia Viva.

