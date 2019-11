Roma, 4 nov – Abbiamo visto tutti le immagini di Balotelli mentre interrompeva la partita della sua squadra contro il Verona, perché offeso dagli sfottò di quindici persone della tifoseria avversaria (numero stabilito dagli ispettori). Il pallone è mio e se lo porto via non gioca più nessuno, l’attaccante del Brescia dovrebbe dare alle stampe un libro con questo titolo. E anche stavolta, infatti, il bambinone Mario ha dato l’ennesima prova di non sapere stare al mondo: la tentazione di vittimizzarsi – distorcendo un mero tentativo di destabilizzare l’avversario quali sono gli ululati da curva – anche ieri è stata davvero troppo forte. Balotelli è oltraggiato dai cori disumanizzanti che lo paragonano a una scimmia. Noi siamo nauseati dalle sue reazioni uterine e dal non sapere stare al proprio posto a compiere il proprio dovere, fino in fondo.





E le spese di questo comportamento le faremo noi: per ogni volta che ognuno di queste privilegiate, coccolate, arroganti e schifosamente ricche “vittime” di presunti attacchi razzisti, sessisti, omofobi, si gioca la carta del martirio, noi dovremo sorbirci gli attacchi congiunti dei mainstream media, dei commentatori, degli intellettuali, dei politici: il grido dell’allarme razzismo, l’invocazione di pene ancora più severe, provvedimenti repressivi sempre più liberticidi. Commissioni, inquisizioni, sentenze, patiboli. (Mica per tutti, ovviamente: alla Meloni o alla Santanché possono dare tranquillamente delle zoccole, Salvini va appeso a testa in giù, e via discorrendo).

Balotelli ci crede proprio: è così immedesimato nella propria parte di povero uomo dalla pelle scura, bersaglio del razzismo degli italiani, da non accorgersi di essere il primo classista che misura tutto con il metro del portafogli. Un uomo che ha la facoltà di poter buttare in mare duemila euro, così, sull’unghia, per pagare lo spettacolino di un napoletano dei ceti popolari che per scommessa si butta a mare in sella a uno scooter. Lo paga per vederlo coprirsi di ridicolo: duemila euro per filmare una scena da postare sui social, perché lui i soldi li fa come le uova, e quindi può permettersi di comprare tutto – compresa la dignità delle persone – per il divertimento suo e della sua corte di followers. Balotelli non è un vittima, è un privilegiato rancoroso che preferisce delegare agli altri la responsabilità di non essere riuscito a esprimere appieno il proprio potenziale calcistico. E nel farlo vomita così il suo rancore: disprezzando la gente comune come ha fatto a Napoli – ma certamente, non sarà mai grave come i fantomatici “buuuu” razzisti. Lui frigna, a noi tocca la repressione.

Cristina Gauri