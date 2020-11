E’ successo nuovamente a Cassino, dove un uomo è stato bloccato da sei agenti dopo essersi accomodato al tavolo di un bar in pieno centro senza indossare la mascherina. L’esercizio è situato in piazza Labriola. A quel punto i titolari si sono avvicinati all’uomo – che secondo i media locali era in stato di leggera ebbrezza – intimandogli di indossare il dispositivo di protezione individuale. L’avventore, però non avrebbe voluto sentire ragioni, fino a scatenare un’accesa discussione. Talmente accesa da rendere necessaria la chiamata al 113. Con una tempestività che non si riserva nemmeno al più pericoloso dei terroristi sono accorse sul posto non solo le pattuglie della polizia, ma anche dei carabinieri e della Finanza. Tutti assieme hanno provveduto a bloccare a terra il riottoso e, su disposizione del magistrato, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.