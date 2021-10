Roma, 12 ott – A causa delle stringenti misure anti-Covid, si sa, molti programmi televisivi devono far ricorso ai collegamenti da casa degli ospiti. Il che, ahinoi, può portare con sé numerosi inconvenienti: una connessione internet ballerina, ad esempio, oppure qualche evento indesiderato. Dal consigliere del M5S che fa la doccia durante una riunione al «filtro gattino» non rimosso durante un’udienza su Zoom, per non parlare di gente collegata senza pantaloni. Insomma, in questi mesi ne abbiamo viste di cotte e di crude, che ci hanno fatto ridere in momenti non proprio felici. Però, ecco, ancora non eravamo preparati all’esplosione di un rutto mentre parla Matteo Bassetti.

Bassetti e un rutto di troppo

Il «fattaccio» è avvenuto durante una puntata di Tagadà, programma in onda su La7 e condotto dalla giornalista Tiziana Panella. In effetti, mentre l’infettivologo Bassetti stava argomentando le sue posizioni, si sente distintamente un rutto risuonare nello studio. «Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo rosicchiato e rosicchieremo ancora», dice il noto infettivologo, proprio mentre erompe un fragoroso rigurgito. Il che, ovviamente, ha messo in evidente imbarazzo la conduttrice. E per fortuna che Bassetti non si è accorto di nulla, ma ha continuato a esporre le sue opinioni come se nulla fosse.

Arriva Striscia la notizia

Poi, complice anche il fatto che Bassetti non si è accorto del rutto, il programma prosegue senza ulteriori inciampi. Ma la frittata, naturalmente, ormai era stata fatta. E il web, si sa, non perdona. A gettarsi a capofitto sulla vicenda ci ha pensato in particolare Striscia la notizia, il celebre programma satirico di Canale5, attualmente condotto da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. In un servizio dedicato agli sfondoni televisivi, ha quindi fatto capolino anche la disavventura di Tagadà, con la Incontrada che, ovviamente, l’ha buttata sul ridere: sebbene non si sia potuto acclarare il responsabile dell’incidente, è chiaro che «c’è qualcuno che oltre a rosicchiare ha pure digerito. Simili uscite sarebbero più adatte a un altro programma di La7… L’Aria che tira».

