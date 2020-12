Roma, 10 dic – Per Matteo Bassetti la bozza di distribuzione fondi del Recovery plan è tutta da rivedere. Ed esprime a tutto tondo la propria delusione e rabbia contestando la decisione del governo di destinare una cifra decisamente esigua – 9 miliardi sui 196 previsti dall’Europa, il 4,6% del totale – alla sanità, il settore che – a rigor di logica, ma ormai la logica è merce rara – avrebbe dovuto essere ricoperto da una pioggia di fondi, stante l’attuale emergenza sanitaria.

E invece nulla di fatto. Cifre stratosferiche sono previste per green, parità di genere, digitalizzazione, come segue: 74,3 vanno alla transizione ecologica, 48,7 a digitalizzazione e innovazione, 27,7 alle infrastrutture per mobilità sostenibile, 17,1 alla parità di genere e coesione sociale. Per la sanità, bruscolini.

Bassetti demolisce la bozza del Recovery plan

Bassetti non nasconde il proprio disappunto su detta ripartizione del Recovery plan e lo ribadisce intervenendo durante la trasmissione L’aria che tira su La7. «La sanità va completamente ripensata – attacca – i dati ci dicono che abbiamo retto ma peggio di altri Paesi. Dobbiamo guardare ciò che è accaduto e non dire solo che siamo bravi e belli.

La componente sanitaria si è impegnata molto, ha retto», ma questo è il momento di iniettare risorse. «Mi aspettavo 100 miliardi e invece non c’è stato quasi nulla. Servono più medici e infermieri, più investimenti in ricerca, in assistenza».

Abbiamo già dimenticato la lezione