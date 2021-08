Roma, 31 ago — «Chiamiamo Bava Beccaris a sparare sui no Green pass che protestano nelle stazioni»: lo ha detto a Stasera Italia Giuliano Cazzola, editorialista de Il Riformista e candidato per +Europa (non eletto) alle Regionali emiliane del 2020.

Si lamentano di essere oggetto di intimidazioni, minacce e attacchi da parte di chi è contrario all’obbligo surrettizio di vaccinazione imposto dal Green pass; salvo poi essere i primi a soffiare sul fuoco dello stigma sociale, della provocazione gratuita, dell’odio, della divisione. «Il ministro Lamorgese richiami in servizio Bava Beccaris che sa come trattare questa gente, questi terroristi», attacca Cazzola riferendosi a coloro che stanno per manifestare nelle stazioni contro l’imposizione del Green pass sui treni a lunga percorrenza.

Cazzola vuole un Bava Beccaris che spari sulla folla

Lo scrittore si riferisce ai gravi tumulti dei moti di Milano, avvenuti nel maggio del 1898, in occasione dei quali il governo proclamò lo stato d’assedio e incaricò il generale Bava Beccaris di ristabilire l’ordine in qualità di regio commissario straordinario. La repressione fu feroce, insensata e sanguinosa. Beccaris diede ordine di sparare sulla folla che protestava per il pane, con oltre 80 vittime tra la popolazione civile ed un altissimo numero di feriti.

Più Europa o più manganello?

«Perché uno che ha paura di farsi la vaccinazione deve andare a bloccare una stazione? Non si vaccini e stia a casa!». Tu, cittadino italiano che nutri dubbi sul vaccino devi quindi startene buono…mentre vieni discriminato, emarginato, mentre perdi lavoro e diritti. Altrimenti Cazzola chiama Bava Beccaris a mitragliarti. Rincara quindi: «Ci vuole il feroce monarchico Bava, con il piombo gli affamati sfamò. Non c’è nessuna scusa, sono dei terroristi e quindi non meritano nulla. Magari non proprio Bava Beccaris, ma sicuramente meritano che la celere li bastoni». Più Europa o più manganello? Ma in fondo lo capiamo, il povero Cazzola: nella sua condizione di peso, il Covid probabilmente gli sarebbe fatale, vaccinazione o meno. Non è deriva autoritaria, ma semplice strizza.

Giuliano Cazzola (+Europa): "Lamorgese richiami in servizio Bava Beccaris per sfamare i no-vax con il piombo". Vorrei ricordare a Cazzola che l'ordine di Beccaris di sparare sulla folla, uccidendo più 80 persone, fù l'episodio che causò il regicidio per vendetta di Umberto I. pic.twitter.com/sB0xKHqzH1 — Luca Donadel (@realDonadelLuca) August 30, 2021

Cristina Gauri