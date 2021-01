Scopo dell’intervista era la promozione dell’ultimo libro della Dante, E vissero tutte felici e contente. Una rivisitazione in chiave femminista – tanto per essere originali – delle più famose e amate fiabe per bambini. I tempi sono cambiati, si sa: le fiabe di un tempo sono farcite di stereotipi sessisti, razzisti, omofobi e patriarcali. E’ giunta l’ora di talebanizzarle, declinandole secondo i paradigmi di MeToo, gender e i soliti deliri progressisti.

Le fiabe 2.0 di Emma Dante

Detto, fatto: la scrittrice, bene imboccata dalla Bortone e dall’ospite fisso Alessandro Cecchi Paone, ha parlato della versione 2.0 della Bella Addormentata. Sfrattato il principe azzurro dalla trama, al suo posto arriva un’altra principessa che risveglia Aurora con un bel bacio lesbo. E’ poi il turno di Pinocchio. Cecchi Paone obietta: «Pinocchio è maschio, come mai si è occupata di una favola con un uomo?». Uomo di poca fede, «Pinocchio è ermafrodita», ribatte prontamente la Dante. E lei come fa a saperlo?, ci verrebbe da chiedere? Sta per caso presupponendo il genere di Pinocchio? E se Pinocchio fosse donna? Se si identificasse in una giraffa?

La Rai non è nuova alla propaganda Lgbt

Non è la prima sortita Rai in ambito Lgbt e dintorni, sicuramente non sarà nemmeno l’ultima. Circa 2 anni fa aveva suscitato enormi polemiche la partecipazione di Vladimir Luxuria alla trasmissione su RaiTre Alla lavagna. Davanti a una classe di alunni delle elementari l’ex parlamentare e attivista Lgbt aveva parlato liberamente di omosessualità e transessualità arrivando a narrare l’improponibile fiaba di un «uccello dalle piume colorate chiuso in una gabbia», e della bambina che rischiò la prigione per liberarlo.