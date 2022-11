Roma, 30 nov — L’amore di Santa Romana Chiesa per l’occupazione abusiva — nonché maxidiscoteca esentasse — Spin Time Lab. Ops, they did it again: dopo la clamorosa sortita «riparatoria» del cardinale Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa che nel 2019 strappò i sigilli ai contatori della luce del palazzo occupato da Action, ecco spuntare Sua Eminenza il card. Coccopalmerio che addirittura elargisce la benedizione alle munifiche mura del pianeta Spin Time.

Il cardinale benedice lo Spin Time Lab

La sortita, come fa notare oggi Libero, arriva — curiosamente — a pochi giorni di distanza dall’ alert del prefetto Frattasi al Campidoglio sulle occupazioni abusive. Coccopalmerio si presenta nello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, in cui abitano più di 400 persone (per lo più stranieri) dichiarando subito che «sarebbe sbagliato» procedere con lo sgombero. E’ bene ricordare che proprio nelle sale dell’occupazione di Action il centrosinistra romano capeggiato da Gualtieri andò in cerca di voti per le amministrative. D’altronde il feeling tra sinistra istituzionale e il mondo delle occupazioni si è anche tradotto nel recente braccio di ferro, sempre con la prefettura, sulla concessione della residenza agli occupanti.

Tempismo curioso

E sembra proprio che la corresponsione d’amorosi sensi si stia estesa anche al mondo ecclesiastico. Basterebbe considerare le scene viste quando il cardinale si è presentato nel centro sociale, accolto addirittura da Andrea Alzetta, detto Tarzan, leader e volto storico delle occupazioni capitoline ed ex consigliere in Campidoglio. Dopo Alzetta, al Cardinale hanno fatto passare in rassegna le varie famiglie, narrando le storie di disagio e povertà, in piena operazione impietosimento. Certo è che il tempismo della intera operazione è quantomai curioso, visto che la Prefettura ormai da tempo — e ora con il governo nazionale di centrodestra in particolare — sembra aver acceso un focus sulla annosa questione delle occupazioni degli immobili. Una sponda politico-religiosa fa sempre comodo.

Anche perché è stato lo stesso Prefetto Frattasi a dichiarare che gli sgomberi di immobili occupati per reali esigenze abitative si sarebbero dovuti accompagnare a politiche sociali e abitative per evitare di lasciar per strada le persone. Entusiasta l’alto prelato, in una sorta di gita premio organizzata dal «Cenacolo degli amici di Papa Francesco». Coccopalmerio ha dichiarato di aver «trovato un mondo incredibile, variegato, con tantissime iniziative. Interessantissimo». Ed ecco l’immancabile dichiarazione di sapore politico, «far sgomberare tutte queste persone con i minori sarebbe una cosa fuori luogo».

Interessi poco nobili?

Peccato che il cardinale non prenda, o non voglia prendere, in considerazione che dietro quella realtà potrebbero celarsi interessi assai meno nobili. Un recente studio realizzato dall’agenzia di stampa Dire rileva come in realtà se il Campidoglio dovesse procedere alla effettiva regolarizzazione dell’immobile che ospita lo Spin Time Labs, godrebbe di un moltiplicatore di 1,95 sul proprio investimento, facendo registrare nei fatti quindi un guadagno di quasi 2 per ogni euro investito. Insomma, dopo i «comunisti con il Rolex» ecco i «rivoluzionari con la porpora». In via Santa Croce in Gerusalemme possono dormire sonni tranquilli.

Cristina Gauri