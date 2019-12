Roma, 20 dic – Ogni anno il Natale in casa Bergoglio è sempre meno spirituale e sempre più ideologico. Ma se prima il Pontefice più immigrazionista della storia si limitava al discorso natalizio con appelli all’accoglienza e al multiculturalismo, quest’anno ci ha aggiunto il proverbiale peso da cento, agitando sotto il naso del mondo cattolico un’arma molto più convincente: il senso di colpa.

“E’ l’ingiustizia che costringe molti migranti a lasciare le loro terre. È l’ingiustizia che li obbliga ad attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione. È l’ingiustizia che li respinge e li fa morire in mare”, dice Bergoglio dimenticandosi di specificare che l’80% dei richiedenti asilo non ha titolo per rimanere nel nostro Paese, quindi si tratta di “migranti economici”. Ma questo il Papa lo sa bene, ed è per questo, forse, che nel pronunciare il discorso in occasione dell’incontro con i rifugiati arrivati da Lesbo nelle scorse settimane attraverso i corridoi umanitari, ci ha messo la ciliegina sulla torta. E ha mostrato a tutti un giubbotto salvagente di un immigrato morto a luglio nel Mediterraneo, dono dell’Ong Mediterranea: “Un’altra morte causata dall’ingiustizia”. Il vestito di un morto annegato. Quale grimaldello più potente per raschiare il fondo dei sensi di colpa dei fedeli, soprattutto a Natale?

“Questo è il secondo salvagente che ricevo in dono – racconta Francesco ricordando l’impegno della Chiesa – il primo mi è stato regalato qualche anno fa da un gruppo di soccorritori. Apparteneva a una fanciulla che è annegata nel Mediterraneo. L’ho donato poi ai due sottosegretari della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ho detto loro: ‘Ecco la vostra missione!'”. Abbiamo quindi un Papa che colleziona salvagenti di cadaveri come se fossero reliquie di santi, ma Bergoglio non si è limitato a quello: il giubbotto, o per meglio dire il feticcio, è stato unito al crocifisso, prima di essere appeso nell’accesso al Palazzo Apostolico dal Cortile del Belvedere. L’immigrato diventa Cristo, quindi secondo Bergoglio il “migrante” sarebbe il nuovo Redentore. Ma il “migrante” è morto per dare a sé stesso una vita migliore, nel caso, non per redimere l’umanità. Se a questo fatto si aggiunge che il salvagente in questione è stato benedetto, potremmo quasi parlare di idolatria. Non male per essere il capo della Chiesa.

Ho deciso di esporre questo giubbotto salvagente, “crocifisso”, per ricordare a tutti l’impegno inderogabile di salvare ogni vita umana, perché la vita di ogni persona è preziosa agli occhi di Dio. Il Signore ce ne chiederà conto al momento del giudizio. https://t.co/Z4g9bQG8nm pic.twitter.com/qW8bT9UTET — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 19, 2019

Cristina Gauri