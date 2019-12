Roma, 19 dic – Oggi papa Francesco è tornato a recitare la litania pro immigrazione a cui ci aveva sempre abituati dopo averne azzeccata una con la legge contro l’omertà sui casi di pedofilia nella Chiesa. “E’ l’ingiustizia che costringe molti migranti a lasciare le loro terre” dice il Pontefice.

L’incontro con i rifugiati

“È l’ingiustizia che li obbliga ad attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione. È l’ingiustizia che li respinge e li fa morire in mare” dice papa Francesco, brandendo un salvagente di un immigrato morto a luglio nel Mediterraneo e declama: “un’altra morte causata dall’ingiustizia“. Il sermone il Papa lo ha fatto nel corso dell’incontro con i rifugiati arrivati da Lesbo nelle scorse settimane attraverso i corridoi umanitari. Questi rifugiati sono ospitati dalla Santa Sede e dalla comunità di Sant’Egidio. “Questo è il secondo salvagente che ricevo in dono” dice il Papa “il primo mi è stato regalato qualche anno fa da un gruppo di soccorritori. Apparteneva a una fanciulla che è annegata nel Mediterraneo. L’ho donato poi ai due sottosegretari della Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ho detto loro: ‘Ecco la vostra missione!'”

“Bloccare navi non risolve problema”

Poi dà un consiglio ai politici (presumibilmente nostrani) : “Non è bloccando le navi che si risolve il problema bisogna impegnarsi seriamente a svuotare i campi di detenzione in Libia, valutando e attuando tutte le soluzioni possibili. Bisogna denunciare e perseguire i trafficanti che sfruttano e maltrattano i migranti, senza timore di rivelare connivenze e complicità con le istituzioni”. Viene da chiedersi come mai il Papa non si interroghi sulle connessioni tra trafficanti di umani e Ong e chi siano quei soccorritori da cui ha ricevuto il salvagente. Magari della stessa Ong di cui fa parte la “speronatrice” Carola?

Ilaria Paoletti