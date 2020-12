Roma, 8 dic – Laura Boldrini denuncia il leader della Lega Matteo Salvini «per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d’odio che non ha precedenti. Massiccia e duratura, e dai toni virulenti». Lo ha rivelato oggi in un’intervista al Corriere della Sera.

«Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni», annuncia, per aver associato il suo nome «ai crimini commessi dai migranti, come se io avessi la responsabilità di quelle azioni delinquenziali. Ma per capire dovremmo andare con ordine». Laura Boldrini spiega che quando la Lega era al 4% nel 2013, «Salvini per risollevarne le sorti decise di scagliarsi contro i migranti e aveva anche bisogno di un capro espiatorio politico. Allora decide di prendere me come bersaglio politico», è la sua interpretazione dei fatti.

Naturalmente tutti ci ricordiamo delle minacciose affermazioni sullo «stile di vita degli immigrati che presto sarebbe stato il nostro» che introduceva, a mò di cavallo di Troia, il concetto della sostituzione e dello stile di vita atomizzato e liquido tanto caro al pensiero globalista: «E i migranti oggi sono l’elemento umano, l’avanguardia di questa globalizzazione. E ci offrono uno stile di vita che presto sarà uno stile di vita molto diffuso per tutti noi, loro sono l’avanguardia di quello… dello stile di vita che presto sarà uno stile di vita per moltissimi di noi».

Ma la ex presidente della Camera pare non volersi assumere la responsabilità di tali dichiarazioni e preferisce vittimizzarsi: «Avevo lavorato 15 anni all’Unhcr, l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. Quindi, Salvini e la Lega inventano una narrazione distorta del mio pensiero sull’immigrazione. Sostengono che io volevo l’invasione degli immigrati, la sostituzione etnica, un’immigrazione indiscriminata. Poi arrivano alla sintesi con uno slogan che non ha mai smesso di perseguitarmi, le risorse boldriniane».

Perché solo ora la denuncia? «Perché la campagna non finiva mai. Non finisce mai. Da quando nel 2018 ho smesso di fare la presidente della Camera ho cominciato a denunciare penalmente alcuni autori di post sui social. Singoli post, singole denunce». Del resto, quando si batte sempre sullo stesso tasto aprendo bocca per esaltare i fenomeni migratori, senza la minima preoccupazione per le sorti dei propri connazionali – che le pagano lo stipendio – qualche malumore lo si può pure mettere in conto.

Salvini, precisa la Boldrini, «aveva fatto una montagna di post. Ho sperato che con la fine della mia carica istituzionale potesse finire anche la campagna d’odio. Siamo arrivati all’apice di quello che è successo qualche giorno fa alla Camera». E racconta dell’alterco con l’onorevole Belotti: «Stavamo discutendo in aula il decreto immigrazione e dai banchi della Lega si è alzato un deputato, Daniele Belotti, che ha detto “questa è una boldrinata” spiegando che voleva dire l’insieme delle azioni tese a favorire l’immigrazione di massa, specie islamica, al fine di eliminare l’identità italiana e giungere alla sostituzione etnica. Ho capito che tornavo ad essere usata come bersaglio e a questo punto ho detto basta».

