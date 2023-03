Roma, 10 mar — Una moda o una sfida su TikTok può dirsi veramente tale se non uccide o manda all’ospedale qualcuno? Assolutamente no: se fosse innocua o priva di rischi, gli adolescenti chiamati ad aderirvi perderebbero tutto il gusto. Non fa eccezione il «Borg», una bevanda fatta in casa costituita da una miscela di vodka, aromi, integratori e bevande energetiche a base di elettroliti e caffeina.

Borg, il drink fai da te su TikTok manda all’ospedale 27 persone

Il consumo di Borg, detto anche «il drink del blackout», si è diffuso in queste ultime settimane sulla piattaforma cinese, con migliaia di video di Gen Z che spiegano la loro personale ricetta (la composizione è variabile, ognuno custodisce gelosamente la propria «formula»). L’hashtag #Borg ha raccolto oltre 81 milioni di visualizzazioni su TikTok. Fino ad alcuni giorni fa, quando la magica bevanda si è guadagnata gli onori della cronaca per aver mandato all’ospedale 28 studenti dell’Università del Massachusetts.

Stando alle testimonianze raccolte i ragazzi si erano dotati di decine di fusti in plastica pieni dei vari ingredienti necessari per comporre la miscela di Borg. Alcune ore dopo 27 ambulanze facevano la spola tra il campus e il pronto soccorso cittadino per soccorrere gli intossicati: fortunatamente nessuno ha rischiato la vita.

L’illusione di non avere sete

Il pericolo legato all’assunzione di Borg è legato all’illusione di non avere sete, di non avere la necessità di idratarsi, che contrasta con la forte azione disidratante dell’alcol contenuto — in grandi quantità — nella bevanda. Una sensazione data dalla particolare miscela di ingredienti, precisa il prof. George F. Koob, direttore del National institute on alcohol abuse and Aalcoholism. «Gli aromi e anche la caffeina possono mascherare alcuni degli effetti dell’alcol e così non ti rendi conto di quanto hai bevuto». A peggiorare la situazione ci si mettono anche i buontemponi su TikTok che incoraggiano il consumo di Borg definendola una «bevanda salutare». Ma, chiosa Koob, «Alla fine non importa come lo prendi, ti intossicherai e l’alcol avrà comunque i suoi effetti».

Cristina Gauri