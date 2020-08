Roma, 25 ago – Come anticipato ieri su questo giornale, Silvio Berlusconi sarebbe stato sottoposto a un tampone, poi risultato negativo, dopo che uno degli ospiti di Villa Certosa sarebbe risultato positivo a un tampone per il coronavirus. E’ quanto abbiamo appreso da fonti vicine all’ex primo ministro. E sempre come riportato ieri sul Primato, il leader di Forza Italia ha comunque deciso di lasciare la Sardegna per tornare precauzionalmente ad Arcore. Oggi è stata confermata la positività di Flavio Briatore, che il 12 agosto ha incontrato Berlusconi proprio a Villa Certosa.

L’ospite di Berlusconi

“Oggi sono venuto a trovare il mio amico presidente: gli voglio tanto bene e lo trovo in forma. Bravo Silvio”, afferma Briatore in un video pubblicato su Instagram due settimane fa. E’ dunque lui l’ospite della residenza sarda dell’ex premier? Il proprietario del Billionaire, adesso ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, non è comunque in condizioni gravi.

Briatore, condizioni “stabili e buone”

Come infatti comunicato nel pomeriggio dal suo entourage “le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”, si legge nella nota dello staff dell’imprenditore. “Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore e’ stato ricoverato, e’ stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”, si legge ancora nella nota.

Alessandro Della Guglia