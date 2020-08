Milano, 25 ago – E’ finita sotto sequestro per sfruttamento della manodopera – costituita per lo più da immigrati – la blasonatissima, solidarissima, r adical chicchissima startup milanese Straberry . Quando si dice il caso. Fondata da un giovane imprenditore ex bocconiano e dal doppio cognome, il trentunenne Guglielmo Stagno d’Alcontres , trattava la vendita a chilometro zero di frutta e ortaggi coltivati alle porte di Milano e venduti nei quartieri del centro città con le Apecar. Un progetto pensato e sviluppato per la sinistra al caviale meneghina, vincitore dell’Oscar Green di Coldiretti nel 2013 e nel 2014, più volte citato e preso ad esempio per l’impegno ecologico. Un piccolo impero del valore di sette milioni e mezzo di euro, che ora è sotto sequestro. Stagno è infatti accusato di aver sfruttato un centinaio gli immigrati , che lavoravano senza tutele, per nove ore al giorno e pagati 4,5 euro l’ora.

Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Gorgonzola, sono iniziate a maggio in seguito ad una serie di controlli di routine nelle banche dati Inps compiute sui dipendenti assunti dalla startup. E’ subito venuto a galla uno strano flusso di lavoratori assunti dalla StraBerry solo per pochissimi giorni. Solo dopo ulteriori approfondimenti da parte delle Fiamme gialle è emerso che l’azienda era solita assumere giovani immigrati facendoli lavorare a contratto solo per non più di due giorni. Poi la collaborazione veniva interrotta.

Trattati come schiavi

Un metodo astuto per aggirare i controlli ed evitare di corrispondere il lavoro svolto dagli immigrati. Ma la verità è venuta a galla lo stesso. I finanzieri hanno così appurato che per l’azienda agricola di Cassina de’ Pecchi lavoravano un centinaio di stranieri, per molte ore al giorno e con paghe da schiavi. Il pm Gianfranco Gallo ha quindi disposto il sequestro urgente dell’azienda (già convalidato dal gip) e indagato sette persone per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono scattate le denunce per i due amministratori della StraBerry, due «sorveglianti della manodopera», un consulente del lavoro addetto alle buste paga e due dipendenti amministrative.

La startup “umana” che non forniva nemmeno le mascherine

Come avveniva il sistema di reclutamento? Tramite il passaparola nei centri di accoglienza ai migranti. Non è tutto: i datori di lavoro non fornivano ai dipendenti i necessari dispositivi di protezione individuale contro il coronavirus nemmeno nelle settimane di maggiore emergenza.