Roma, 23 ott – Lo spettro di un nuovo lockdown non smette di agitare gli italiani, in special modo imprenditori, commercianti e partite Iva. Tra questi c’è, ovviamente, anche Flavio Briatore. Che, peraltro, avendo contratto il coronavirus, sa perfettamente di che cosa si parla. Eppure, nonostante questo, ritiene molto più pericolosa una nuova serrata generale che non gli attuali contagi. Secondo il noto imprenditore piemontese, infatti, la chiusura delle attività commerciali non potrà far altro che aggravare una crisi economica già pesantissima. Di qui il suo attacco all’infettivologo Massimo Galli, uno dei più grandi fan del lockdown.

«Galli ha detto una grande stro***ta»

Sollecitato da Paolo Del Debbio durante l’ultima puntata di Dritto e rovescio, Briatore ha infatti commentato le parole del primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano: «Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali», aveva detto l’infettivologo pochi giorni fa. E Briatore commenta senza peli sulla lingua: «Galli ha detto una grande stro***ta, non puoi dire una roba del genere in un Paese dove 90mile imprese hanno chiuso definitivamente, migliaia di persone che devono ancora percepire la cassa integrazione di marzo, 450mila famiglie che hanno fame e che vanno dalla Caritas per un pezzo di pane, ci sono degli imprenditori che si sono suicidati. Ma il professore questo non lo sa perché lui lo stipendio lo prende comunque».

Briatore senza freni

L’attacco di Briatore a Galli, insomma, è totale: «Vorrei che il professor Galli andasse in giro per Milano a vedere i ristoranti e i bar, la gente è distrutta. Un imprenditore non può sempre vivere con l’ansia: investe, spende e poi cambiano le carte in tavola. L’ansia distrugge i piccoli imprenditori. Ieri ero a Milano, non c’era nessuno in strada. Ma quanto si può resistere così? Galli dice che non si muore di fame. Invece si può morire di fame eccome». E poi, riferendosi alle altre malattie, l’ex team manager di Formula Uno è molto chiaro: «Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato». E ancora sul possibile lockdown: «È una follia, il governo fa fallire tutti, questi devono andare in strada a parlare con la gente, non stare in ufficio con la moquette alta 20 centimetri. Altro che Galli che dice che non si muore, eccome, la gente morirà di fame».

