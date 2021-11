Roma, 23 nov – Renato Brunetta non si trattiene, si agita, scalpita e finisce per scagliarsi contro tutti i non vaccinati. “Se ci saranno delle restrizioni, dovranno riguardare solo quelli che non sono vaccinati, cioè gli egoisti“, tuona il ministro della Pubblica Amministrazione a Tgcom24, durante Fatti e Misfatti.

Brunetta e i non vaccinati “egoisti”

“Chi non vuole vaccinarsi – prosegue Brunetta – dovrà fare casa-lavoro. Quindi niente cinema, teatro, sci, albergo, ristorante… Perché metterebbe in pericolo gli altri. Chi invece è vaccinato – la semplifico molto – ha il via libera a tutto, perché ha fatto una scelta di responsabilità e non di egoismo“. Inutile fargli presente che di fronte al virus si rivelano un po’ tutti egoisti, vaccinati e non. Tentare di spiegare a Brunetta il senso de L’unico e la sua proprietà stirneriano temiamo però sia contemplabile tanto quanto pretendere un bagno di umiltà da Scanzi.

Il ministro forzista anticipa così i piani del governo che dovrebbero essere svelati ufficialmente domani. Lo fa con quel tono paternalistico da maestro elementare vecchio stile, come se stesse parlando a dei bambini capricciosi anziché ai cittadini italiani. D’altronde ormai gli italiani sono abituati alle bacchettate di governo già dai tempi del secondo governo Conte, dunque Brunetta non fa altro che seguirne la traccia, aggiungendo giusto un po’ di fastidioso pepe.

“Un ragionamento di buon senso”

A chi, come Cacciari, fa notare che così procedendo l’esecutivo guidato da Mario Draghi calpesta il diritto costituzionale, il ministro replica poi stizzito: “Tutt’altro”, perché “la scelta di vaccinarsi, difendendo sé stessi dentro una comunità, è la migliore scelta di libertà. E, tra l’altro, fa funzionare anche l’economia. È un ragionamento di buon senso che dice ai non vaccinati: ‘tenetevi le vostre opinioni, ma non potete mettere a rischio gli altri. Quindi casa, tampone per il lavoro e poi state a casa, tranquillamente, a guardare la televisione'”. Alla faccia del buon senso, del giusto equilibrio e della non discriminazione.

Alessandro Della Guglia