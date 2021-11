Roma, 23 nov — Dall’eccellenza della ricerca scientifica italiana sta per arrivare una nuova arma a disposizione dei medici per ostacolare l’infezione da coronavirus e la sua diffusione tra le cellule umane: una scoperta designata a essere la base di un nuovo farmaco di cui è già stato depositato il brevetto.

Lo fa sapere AdnKronos. Lo studio che ha aperto la via al nuovo medicinale è stato promosso da Istituto Italiano di Tecnologia, Scuola Superiore Sant’Anna di Oisa e Università degli Studi di Milano, e ha visto la sua pubblicazione sulla rivista scientifica Pharmacological Research, organo ufficiale della International Union of Basic and Clinical Pharmacology.

Una farmaco che blocca “l’ingresso” del virus

Il team, composto dagli scienziati Paolo Ciana (Università degli Studi di Milano, docente di Farmacologia), Vincenzo Lionetti (Scuola Superiore Sant’Anna, docente di Anestesiologia), Angelo Reggiani (Istituto Italiano di Tecnologia, ricercatore senior and principal investigator in farmacologia) ha lavorato sull’ipotesi di contrastare la progressiva evoluzione dell’infezione da parte di qualsiasi variante di Sars-CoV-2, sbarrando l’«ingresso» costituito dal recettore Ace2, la porta attraversata dal coronavirus per entrare nelle cellule umane.

Ebbene i ricercatori hanno brevettato la base di quello che sta per diventare un farmaco, impostato sull’uso di un aptamero di Dna. Si tratta, in sunto, di un breve filamento oligonucleotidico, capace di legarsi in modo specifico al residuo K353 della «porta» Ace2 «rendendola inaccessibile alla proteina spike di qualsiasi coronavirus». Gli scienziati hanno quindi trovato un «chiavistello» all’ingresso utilizzato dal virus.

Un nuovo approccio al Covid