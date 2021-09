Roma, 8 set – Insieme al collega Giorgio Agamben, Massimo Cacciari è uno di quei (pochi) filosofi che più hanno criticato non solo il green pass, ma anche e soprattutto il clima emergenziale instaurato dal governo. L’ex sindaco di Venezia, infatti, non ha avuto remore a definire il certificato verde una forma di discriminazione e a denunciare la «deriva autoritaria» oggi in atto. Sugli stessi temi Cacciari è tornato anche ieri sera, durante la puntata di Cartabianca su Rai3, andando allo scontro frontale con un grande fan delle misure governative: Gad Lerner.

Se Paolo Mieli, altro ospite della serata, e Gad Lerner appoggiano incondizionatamente la vulgata oggi dominante, Cacciari la vede in tutt’altra maniera: «Qui c’è una decisione di proseguire ad libitum con l’emergenza, perché è una situazione drammatica e difficilissima in cui le forze politiche sono impotenti», sbotta il filosofo, rompendo l’equilibrio della discussione. «Se non avete nessuna sensibilità per le questioni di ordine costituzionale, benissimo. Come si fa a non capire che l’emergenza Covid sta accelerando questa deriva, con un accentramento del processo decisionale, lo svuotamento del Parlamento, la fine della democrazia rappresentativa».

Lerner, però, prova a controbattere: «Sì ma qui c’è o non c’è un’emergenza?». Cacciari è lapidario: «L’emergenza c’era, ma ora non c’è più». Allora Lerner gioca la carta Israele: «Un Paese con molti vaccinati ha un tasso di positività alto per la variante Delta». Ma il filosofo vuole andare allo scontro frontale: «Vuol dire che i vaccini sono precari! Ma non mi va di discutere di vaccini. Leggi cosa dice l’Oms, che sconsiglia di vaccinare i più giovani perché i vaccini non sono abbastanza sicuri». Il battibecco tra Lerner e Cacciari prosegue, senza che si riesca a trovare un punto d’incontro, costringendo Bianca Berlinguer a riprendere le redini della discussione.

Vittoria Fiore