Cuneo, 11 gen – Mentre gran parte dell’Italia non ha la possibilità di vaccinarsi (e non ce l’avrà per un bel po’) a Cuneo c’è già chi pensa al Cafè Covid Free. L’idea è venuta al proprietario della Birrovia, Michele Trapani: “Voglio che sia rispettato il mio diritto al lavoro”.

Il “Cafè Covid Free” di Cuneo

Il Cafè Covid Free di Cuneo a quanto pare sarà il primo locale italiano a chiedere ufficialmente alle autorità di poter lavorare a tutte le ore, o per meglio dire come prima della pandemia, grazie alla selezione all’ingresso di tipo “sanitario”: entra solo chi è vaccinato e può certificarlo.

“Voglio poter lavorare”

Michele Trapani, il proprietario del Cafè Covid Free in fieri scrive: “Voglio veder rispettato da qualche autorità il mio DIRITTO al lavoro. Nel Cafè Covid Free si potrà entrare solo se vaccinati e configurati tramite un App con Qrcode scansionabile all’ingresso del locale, per poter poi trascorrere una serata in tranquillità, mangiando, bevendo, ascoltando buona musica in totale sicurezza e rispetto altrui“. “In definitiva chiedo” dice Michele “la possibilità di poter lavorare come ho dimostrato di saper fare… Voglio che mi mettiate in condizione di poter lavorare”.

Nuovo Dpcm e nuove regole

Insomma, molti ristoratori lamentano di aver dovuto mettere a norma i proprio locali per poi trovarsi a chiudere di nuovo fino alla “mazzata finale” arrivata col nuovo Dpcm, l’assurdo divieto di asporto (fatto per impedire gli assembramenti che, però, quando riguardano i riders che affollano i marciapiedi in attesa degli ordi non sembrano rappresentare un pericolo). Bisognerà vedere se questa idea piacerà ai colleghi di Michele che si troveranno così costretti a investire tempo, denaro e risorse per “correre dietro” alle norme anti-Covid.

Ilaria Paoletti