Roma, 4 set – Il luogo di provenienza del video è ignoto, ma poco importa: la scena filmata, agghiacciante nella sua crudezza, fa parte della triste realtà che pesa ormai su ogni città dello Stivale. Mostra 4 immigrati di origine africana mentre massacrano di botte un ragazzo italiano, probabilmente per derubarlo. Il video, comparso sull’account Twitter di RadioSavana – un sito che denuncia gli episodi di criminalità legati al fenomeno dell’immigrazione incontrollata – e diventato immediatamente virale, è stato girato da una ragazza che ha assistito alla scena dalla finestra della propria abitazione. Calci in testa, pugni, strattoni. In tre gli sono addosso mentre uno fa da palo. A un certo punto il quarto guarda nella direzione della ragazza, urlandogli qualcosa, forse una minaccia. «Lasciatemi andare, lasciatemi», urla la vittima. Nessuno interviene, i quattro continuano ad infierire sull’italiano come avvoltoi. Una scena raccapricciante, a cui si sommano i commenti soffocati ed increduli dell’autrice del video, che incita la madre a chiamare le forze dell’ordine.

Italia, quattro clandestini africani massacrano di botte un ragazzo per uno smartphone. Questa è la feccia che il governo di sinistra, complice dei trafficanti, sta scaricando in Italia. #risorseINPS #RadioSavana pic.twitter.com/M8G1lpmDWv — RadioSavana (@RadioSavana) September 3, 2020

Cristina Gauri