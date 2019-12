Roma, 21 dic – Carlo Calenda, leader del neonato partito Azione, è molto attivo su Twitter. Sempre pungente e per niente timido di fronte allo scontro, decide oggi di prendersela con Giorgia Meloni.

“La Meloni non ha un’idea”

“Discutevo di questo ieri con un amico che mi diceva ‘la Meloni è una brava politica'” scrive Calenda, ex ministro delle Infrastrutture “io ho risposto ‘ma non ha un’idea e non ha mai gestito nulla'”. A quanto pare l’amico di Calenda avrebbe risposto: “Si ma come politica è brava”. Conclude quindi il fondatore di Azione: “Direi una buona sintesi del tuo pensiero: i politici ci vanno bene come sono“. A quanto sembra questo tweet sarebbe arrivato in risposta ad un altro, cui un utente diceva: “Calenda è capace e ha anche buone idee ma non è un politico”.

Discutevo di questo ieri con un amico che mi diceva “la Meloni è una brava politica”, io ho risposto “ma non ha un’idea e non ha mai gestito nulla” e lui “si ma come politica è brava”. Direi una buona sintesi del tuo pensiero: i politici ci vanno bene come sono. https://t.co/gJzL5q0zm0 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 20, 2019

Scrive quindi Calenda in un altro post: “Sempre sul tema del ‘politico’ o meno” il leader di Azione avrebbe commissionato “un’analisi di posizionamento e percezione”. “Interessante il rapporto tra indice di fiducia totale e serietà/capacità. La conclusione potrebbe essere: meglio simpatici che seri” conclude.

Comunque sia, secondo dei recenti sondaggi, Fratelli d’Italia conquista rapidamente consenso arrivando all’11,3% salendo così di oltre due punti e mezzo rispetto all’8,6% nell’ottobre 2019. Forza Italia al 6,5% (contro il 6,1% di ottobre) e Italia Viva (in crescita dal 3,9 al 3,5%) seguono subito dopo.

Ilaria Paoletti