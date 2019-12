Padova, 21 dic – Siamo a Sant’Ambrogio di Trebaseleghe, comune in provincia di Padova. Nella parrocchia di Sant’Ambrogio spunta un gommone; ma a bordo c’è la Sacra Famiglia.

Sacra Famiglia di “migranti”

Il barcone è gigantesco, fuori luogo e davvero di cattivo gusto; probabilmente, come per molti altri presepi, l’intenzione del parroco era quello di “omaggiare” gli immigrati che arrivano con i barconi in Italia, tracciando il solito parallelismo tra Gesù, Giuseppe e Maria e i “migranti”. D’altronde, persino il Papa ha pregato davanti a un crocefisso fatto di giubbotti di salvataggio ..

Ma i fedeli non lo apprezzano

Secondo quanto riferisce Il Giornale, tuttavia, i parrocchiani non hanno apprezzato particolarmente l’iniziativa del parrocco. “Sì, questo è nel mio paese” scrive una parrocchiana su Facebook “a una settimana dal Santo Natale ti ritrovi con un presepe così. Ma che senso ha? Per farci sapere degli sbarchi? Non ci pensano già tutti i Tg e i media? Per sensibilizzare? No, no, non ci siamo proprio, la Chiesa sta sbagliando tutto. Noi cittadini abbiamo bisogno del nostro Natale, con armonia e pace e non con provocazioni simili. È ora che la politica stia fuori dalle porte della Chiesa, o noi ci rimarremmo fuori per sempre. Almeno noi salviamo il Natale. Chi vuole condivida”. Numerosi i gruppi whatsapp e i gruppi Facebook che hanno discusso il presepe sul gommone. Oltre che brutto, anche poco originale; già un anno fa Don Biancalani aveva messo la Sacra famiglia nel gommone: il mistero della Natività era stato infatti stato allestito niente popò di meno che su un gommone. Chissà, forse lo stesso che ha usato quest’estate per far divertire i profughi in piscina. Come se non bastasse sotto al canotto un lenzuolo bianco con la scritta “Refugees Welcome”. Bue e asinello non pervenuti. Lo hanno realizzato lo stesso sacerdote con l’aiuto di alcuni “profughi”, cristiani e musulmani. Ma almeno qui vicino a Padova i fedeli non lo hanno apprezzato …

