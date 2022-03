Roma, 17 mar — Sacche di sangue appese a centinaia di distributori di benzina sigillati, un messaggio che non dà adito a fraintendimenti: «Caro benzina, così uccidete l’Italia». È questa l’azione-choc di CasaPound Italia che interviene sull’aumento di prezzo del carburante. Un rincaro ormai arrivato a livelli insostenibili che si riverbererà in maniera drammatica sui consumi degli italiani, già vessati dagli ultimi due anni di crisi economica innescata dalle restrizioni anti-covid.

«Ci sembra assurdo che non ci sia stato ancora nessun intervento governativo per calmierare il prezzo del carburante — si legge in una nota del movimento – Ci viene da pensare che il silenzio del Governo sia voluto e che non ci sia alcun interesse nel salvaguardare cittadini ed imprese. L’aumento della benzina colpisce ogni settore produttivo, senza nessuna eccezione, e contribuisce all’aumento incontrollato dell’inflazione», è l’accusa di CasaPound Italia.