Roma, 28 lug – “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. Si è sfogato così José Carlos Alvarez Aguida, in una lunga intervista rilasciata a Repubblica in cui ha rivelato che la storia tra lui e Rocco Casalino è terminata. Come noto, la “bomba” a cui si riferisce l’ormai ex compagno del portavoce di Conte, altro non è che la segnalazione inviata all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia. Uno scoop della Verità che ha portato l’ex gieffino a diramare un comunicato nel quale prova a spiegare la sua estraneità ai fatti in questione.

Lo stesso 30enne cubano adesso ribadisce la versione di Casalino, giustificando così i discussi investimenti: “Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco – ha dichiarato Alvarez – L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte”. Insomma qualcuno starebbe tramando contro il portavoce del premier e per screditarlo avrebbe spulciato nella vita privata del fidanzato.

“Ho pensato di suicidarmi”

Ma spiegare come faceva con uno stipendio da cameriere a puntare migliaia di euro in borsa? Truffato da chi esattamente? Alvarez sostiene di essere stato consigliato male da un broker e in ogni caso specifica che Casalino in questa vicenda non aveva alcun ruolo. “Non credevo fosse un problema per il suo lavoro. Noi siamo gay, non siamo sposati, siamo solo fidanzati. Non credevo che dal mio nome arrivassero a lui. Anzi, appena lo ha scoperto mi ha detto: ‘Meno male che hai investito in petrolio e non in titoli italiani, sarebbe stata una tragedia’. Mi vergognavo di parlarne con lui, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco”.

Alessandro Della Guglia