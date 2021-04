Roma, 28 apr – C’è chi si sposta in metro, c’è chi prende il taxi e c’è chi usa il Falcon 900 e i voli di Stato proprio come un taxi: è Maria Alberti Casellati, presidente del Senato. Secondo palazzo Madama, è stato fatto tutto per un problema alla schiena (compresi i voli andata e ritorno in Sardegna per le ferie).

Casellati, voli di Stato record

Durante la pandemia la Casellati, seconda carica dello Stato, ha decisamente intesificato il ricorso ai voli a bordo del Falcon 900 a sua disposizione. “Ragioni di tutela della salute”, spiegano fonti di palazzo Madama. La Casellati, da par suo, preferisce non commentare.

Tragitto “casa-lavoro” senza dimenticare le ferie

La Casellati, secondo Repubblica avrebbe utilizzato i voli di Stato per un numero record di volte: parliamo di 124 tratte effettuate con il Falcon 900 dell’Aeronautica. Il periodo è da maggio 2020 ad oggi. Di questi voli, 97 sono stati effettuati sulla rotta Roma-Venezia: la famiglia della Casellati, infatti, risiede e vive a Padova. Altri sei tra questi “voli di Stato”, invece, si sono spostati tra Roma e la Sardegna, ultima destinazione Alghero. Le date sono “vacanziere”: il 18 agosto una settimana dopo, il 25. Secondo Affari Italiani, che cita la stampa locale sarda, la Casellati in quel periodo era in vacanza lì.

“Problemi alla schiena”

Sempre secondo l’inchiesta di Rep, nessun altro apparecchio della flotta di Stato si è mosso con la stessa frequenza. Su questo uso intensivo dei voli di Stato da parte della Casellati forse ha influito il timore di contrarre il Covid come tutti noi mortali costretti ad usare i mezzi pubblici. Ma, secondo quanto dichiarato dall’ufficio stampa di Palazzo Madama, il presidente del Senato avrebbe una ulteriore “giustificazione”: non potrebbe fare lunghi percorsi in macchina per un problema alla schiena …

Ilaria Paoletti