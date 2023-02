Caserta, 7 feb – Problemi in casa Pd per quanto riguarda il tesseramento al partito per iscrizioni sospette: la commissione provinciale di Caserta del Partito democratico non ha certificato la platea del tesseramento locale e ha rinviato il congresso dei circoli, sia comunali che provinciali, a dopo il congresso nazionale. Il fatto ha messo in imbarazzo l’intera struttura dem a livello nazionale, quella del tesseramento a Caserta è stata definita “una situazione difficile che non investe solo il suo territorio, ma l’immagine tutta del Partito Democratico” da Francesco Gatto, presidente della commissione Pd di Caserta.

Annullate le iscrizioni nella provincia di Caserta

Anomalie erano state riscontrate negli ultimi giorni in diversi comuni, da Sessa Aurunca a Casal di Principe. La commissione del Pd della provincia aveva ottenuto un prolungamento del lavoro sulle tante richieste di tessera che il partito di Roma aveva segnalato per approfondimenti. In prima linea tra i problemi il boom dei tesseramenti in alcuni Comuni dove si è arrivati quasi a pareggiare con le iscrizioni i voti delle ultime elezioni politiche: a Sessa Aurunca dove ci sono circa 1050 iscrizioni online mentre a fine settembre i dem hanno ottenuto 1200 voti, stessa cosa a Casal di Principe con oltre 100 iscritti, un terzo dei 363 voti presi alle politiche. Lo stop di oggi rinvia il voto locale per la segreteria di Caserta, retta da un commissario visto che già il tesseramento 2021 era stato annullato.

Imbarazzo a livello nazionale

Si sono inoltre registrate numerose segnalazioni relative alla storia politica personale di tanti richiedenti l’iscrizione, estranei alla cultura e alla militanza democratica, spesso avversari o competitori del Pd. Si segnalano inoltre casi di iscrizione contemporanea al Pd e ad altri partiti anche di destra. Boom anomalo di tessere che mette in discussione la poca onorabilità rimasta del Partito democratico.

Andrea Grieco