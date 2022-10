Roma, 20 ott – Una poliziotta è stata aggredita e violentata al porto di Napoli da un immigrato bengalese. Lo sconcertante episodio è avvenuta la scorsa notte, quando l’agente è stata colpita alla testa – probabilmente con un sasso – mentre si stava recando verso la propria auto parcheggiata nella zona marittima.

Poliziotta violentata a Napoli, arrestato immigrato bengalese

Come riportato da Il Mattino, la poliziotta – che aveva appena terminato il proprio turno di lavoro – è riuscita in seguito a chiedere aiuto ed è stata soccorsa, per poi essere trasportata all’ospedale Cardarelli del capoluogo campano. L’aggressore, cittadino del Bangladesh, è stato arrestato all’alba dalla Polizia di Stato ed è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata.

La Redazione