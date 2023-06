Roma, 5 giu – Il green pass è un lontano, bruttissimo, ricordo? Neanche per sogno. Presto diventerà addirittura mondiale. Ma come, penserete, ci siamo lasciati la pandemia alle spalle e anziché stracciare definitivamente la certificazione verde, qualcuno sta pensando addirittura di estenderla a livello globale? Sì, è proprio così. La Commissione europea e l’Oms hanno siglato un partenariato per la salute digitale che punta a rendere il green pass, alias il Certificato Covid Digitale Ue, lo standard a livello internazionale. Si spalancano dunque le porte a una sorta di passaporto sanitario globale. Il tutto, stando all’accordo in questione, “per facilitare la mobilità in tutto il mondo”. Con tutta evidenza, può essere semmai vero il contrario, perché escluderebbe chi di apposita certificazione è privo. Ma andiamo con ordine, per capire la direzione intrapresa.

Arriva il green pass mondiale, come funzionerà

Il green pass “mondiale” potrebbe, ad esempio, sostituire l’attuale certificato internazionale di vaccinazione, attualmente cartaceo. Il tutto, stando al piano annunciato, per superare la giungla di certificati nazionali in materia di Covid 19. Nel frattempo però, quasi tutti i Paesi hanno rimosso le restrizioni per i viaggiatori, pochissimi chiedono ancora il green pass o, in alternativa, un tampone negativo. Dunque perché introdurre una misura del genere proprio adesso?

Per “rafforzare la preparazione sanitaria globale di fronte alle crescenti minacce per la salute“, sostiene l’Organizzazione mondiale della sanità, che intende istituire una rete internazionale di certificazione sanitaria digitale che si basa sul quadro e le tecnologie aperte dell’Unione europea. L’Oms tiene comunque a precisare che non avrà accesso ai dati personali che continueranno ad essere dominio esclusivo dei governi nazionali. Sta di fatto che già a partire da questo mese, il green pass mondiale dovrebbe in qualche modo essere attivo, per poi essere sviluppato progressivamente nei prossimi mesi. Non si capisce dove e come servirà, se sarà obbligatorio, se ci saranno deroghe, se sarà valido per qualunque mezzo. Regna, insomma, ancora molta confusione al riguardo. In ogni caso la partnership Ue-Oms punta a sviluppare “un approccio graduale per coprire ulteriori casi d’uso”, tra cui, come detto, la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi.

Alessandro Della Guglia