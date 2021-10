Trieste, 18 ott — Idranti, manganellate e decine di lacrimogeni per sciogliere il presidio al varco IV del porto di Trieste e disperdere i manifestanti no green pass. Sono proseguite per tutta la mattinata le cariche della polizia che hanno costretto i portuali e i loro sostenitori a riparare in via Campi Elisi, dove sorge la scuola media che prende il nome della strada. Lì la situazione si è fatta infuocata. Le forze dell’ordine in assetto anti sommossa hanno esploso alcuni lacrimogeni all’interno dell’istituto dove sono in corso le operazioni di voto al seggio.

Aldo Milesi