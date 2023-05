Roma,5 mag – “Chi la fa l’aspetti” diceva un vecchio proverbio sempre attuale. Per quanto alcuni politici si possono vantare pubblicamente del consenso dei propri elettori, non sempre però le parole propagandistiche sa essi usate rispecchiano la realtà dei fatti. Proprio nel giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità decreta ufficialmente la fine della cosidetta “emergenza pandemica”, Il volto più noto che nel marzo 2020 ne annunciò i primi lockdown, l’allora capo del governo tecnico, Giuseppe Conte, è stato vittima di un’aggressione in Toscana.

Giuseppe Conte aggredito in piazza a Massa

Giunto in Toscana per un evento elettorale del Movimento Cinque Stelle, l’ex premier dei Dpcm di ferro si è trovato accolto in piazza da uno sparuto gruppo di sostenitori radunatisi per ascoltarlo. Ma non solo. Tra il gruppo di curiosi ed elettori pentastellati che acclamavano l’eccentrico avvocato foggiano, si è fatto largo un uomo che lo ha colpito al volto. L’uomo ha inveito contro il leader 5Stelle liberando la propria rabbia per le rigide misure anti-Covid imposte da Conte alla Nazione durante la “pandemia”.

I Lockdown e la lunga rabbia degli italiani

Risulta ancora da accertare se il contestatore sia simpatizzante degli ambienti NoVax, oppure se più semplicemente sia uno dei tanti commercianti o lavoratori italiani rimasti senza lavoro, proprio a causa delle misure restrittive del governo dell’epoca. La protesta si è interrotta in breve tempo e, intervenuti alcuni carabinieri presenti a pochi metri, l’uomo è stato immediatamente identificato e allontanato dalla piazza. Sbigottito per quanto accaduto, Conte ha dichiarato alla stampa: “il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”. Certo è che, sentir parlare di “democrazia” proprio dalla stessa bocca che ha ordinato quelle che sono state tra le misure restrittive e repressive più rigide in tutto l’Occidente, imponendo dure censure e condanne contro le voci fuori dal coro mediatico e politico, lo troviamo quanto meno un ossimoro.

Andrea Bonazza