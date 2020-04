Roma, 26 apr – L’Associazione nazionale comuni italiani scrive una lettera all’attenzione del premier rivendicando misure « indispensabili per avviare la fase 2 , per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno». Una missiva con cui apriranno oggi il confronto per organizzare il dopo-3 maggio, che ormai è alle porte. «Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo garantito collaborazione al governo, che confermiamo». Ora però i sindaci pretendono attenzione e risposte da Palazzo Chigi.

Il documento, firmato a nome di tutti i primi cittadini d’Italia dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro contiene dieci proposte. «Ripartire con gradualità secondo regole certe e chiare e misure attuabili si deve ed è possibile», si legge nella missiva. «Servono linee guida nazionali sui vari ambiti e settori. Serve definirle ed avere il tempo congruo per prepararsi. Serve più di tutto massima chiarezza e condivisione fra i vari livelli di governo-Comuni-Regioni-Stato su chi fa che cosa e con quali risorse».

Le dieci proposte al governo

In sunto si tratterebbe di «conoscere prima del 4 maggio l’elenco delle attività che riaprono per adottare le misure necessarie in materia di mobilità e trasporto, per la regolazione degli orari degli uffici e degli esercizi, per regolare il corretto utilizzo da parte dei cittadini degli spazi pubblici (parchi, aree attrezzate, giardini, età)», poi «dare indicazioni chiare e inequivoche sul corretto utilizzo delle mascherine alla popolazione e ai lavoratori, assicurando disponibilità nelle farmacie ad un prezzo fisso calmierato». Informazioni utili per poter ripartire in sicurezza, insomma, non quesiti esistenziali destinati a rimanere senza risposta. Dopo due mesi e 15 task force di «espertoni», sarebbe anche il minimo.

Risorse, turismo e mezzi pubblici

I sindaci, inoltre, chiedono che «le eventuali risorse assegnate alle Regioni, oltre a quelle già attribuite con precedenti provvedimenti, siano vincolate ad attività strettamente legate all’emergenza» e che venga migliorato «il coordinamento delle misure di sostegno economico per i numerosi settori produttivi colpiti duramente dall’emergenza in modo da assicurare a tutti liquidita in tempi rapidi ed effettivo sostegno con particolare attenzione al settore turistico e balneare». Nel documento non manca il punto sul trasporto pubblico a richiesta di un «integrale sostegno finanziario, inclusi i minori ricavi da perdita della bigliettazione e incentivi sulla micro mobilità elettrica, semplificazioni per la realizzazione di piste ciclabili».

Sì agli investimenti pubblici

Per i primi cittadini bisogna infine «puntare decisamente e senza indugi per la ripresa degli investimenti pubblici sui Comuni e sulle Città metropolitane. I Comuni sono i principali investitori pubblici del nostro Paese con una capacità di resa delle risorse assegnate incommensurabile rispetto agli altri livelli di governo. I sindaci chiedono poteri straordinari di natura commissariale per la realizzazione di opere di valore superiore ad 1 mln e una decisa semplificazione delle regole in materia di appalti di lavori e servizi. Prevedere, inoltre un finanziamento autonomo della funzione fondamentale delle Città metropolitane in materia di sviluppo economico e produttivo attribuita dalla legge statale».

Aldo Milesi