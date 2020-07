Un punto di vista critico, diverso da quello adottato dalla maggior parte dei rappresentanti del mondo dello spettacolo, in gran parte allineati con le decisioni governative: «Quando siamo entrati in pieno lockdown ho anche cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni così delicate. Poi ho cercato di analizzare la realtà e mi sono reso conto che le cose non erano così come ci venivano raccontate», ha aggiunto criticando anche la gestione della chiusura delle scuole: «Mi preme rivolgere un appello per dire che bisogna riaprire le scuole e riprendere i libri in mano. Non posso pensare che i nostri ragazzi, io ho una figlia di 8 anni, debbano trovarsi in classe con la mascherina». E ha poi concluso: «Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?».

Cristina Gauri