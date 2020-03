Napoli, 23 mar – In questo momento di emergenza nazionale, anche agli specializzandi medici è consentito essere assunti per prestare immediatamente servizio nelle corsie degli ospedali italiani messi in ginocchio dal coronavirus. C’è chi, però, nonostante questa responsabilità e questa opportunità, decide di rifiutare perché il salario offerto è “troppo basso”.

I quattro rianimatori

Accade a Napoli, dove quattro specializzandi regolarmente presentatisi per l’assunzione da parte dell’Asl Napoli 1 abbiano rifiutato di essere impiegati per sopperire alla mancanza di personale sanitario, giudicando troppo basso lo stipendio. All’Asl 1 napoletana serve urgentemente personale medico nel reparto di rianimazione dell’ospedale Loreto Mare, ma dei cinque nominativi di specializzandi trasmessi all’azienda, solo quattro si sono presentati, e tutti, invariabilmente, hanno rifiutato a causa del compenso inferiore alle aspettative.

Le condizioni contrattuali

L’Asl Napoli 1 proponeva la formalizzazione dell’assunzione a partire dal 21 marzo: il contratto garantito era di tipo autonomo, durata semestrale, con compenso pari alla differenza tra quanto percepito per l’attività di specializzazione e il trattamento economico formalmente previsto dal vigente contratto nazionale dell’area sanità per un profilo analogo profilo. In breve i quattro rianimatori, accumulando straordinari e ore, alla fine avrebbero percepito come i loro colleghi più anziani.

Verdoliva (Asl 1): “Vergognoso”

Il direttore generale Ciro Verdoliva parla di “un comportamento vergognoso” e lo fa a chiare lettere in una nota inviata qualche giorno fa al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La nota è stata indirizzata anche al prefetto e a Antonio Postiglione, direttore della sanità campana. Scrive ancora Verdoliva: “Sono molto amareggiato e dispiaciuto che in un momento difficile per il nostro Paese tali lavoratori pongano una questione economica al rialzo rispetto all’offerta adeguata a quanto percepiscono i dirigenti anestesisti già in servizio da noi”.

Ilaria Paoletti