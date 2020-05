Roma, 7 mag – Il bollettino odierno della Protezione civile sul contagio da coronavirus in Italia sembra continuare a seguire il trend degli scorsi giorni.

Altri 274 decessi

Secondo i dati di oggi della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi: il totale dei decessi per coronavirus dall’inizio dell’emergenza, in Italia, arriva a 29.958. Cala ancora il numero delle persone positive, attualmente in tutto 89.624, con una diminuzione di 1.904 nelle ultime 24 ore. Altri 3.031 guariti rispetto a ieri, e ciò porta il totale dei guariti da coronavirus in Italia a 96.276. Il numero dei ricoverati per coronavirus scende a 15.174, con – 595 pazienti rispetto a ieri.

Incoraggianti dati della terapia intensiva

I malati di coronavirus in terapia intensiva sono attualmente 1.311 (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 73.139 persone. In totale, i casi di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sono 215.858 (con un aumento di 1.401 da ieri). I tamponi eseguiti, in totale, sono stati 2.381.288 tamponi; i casi testati, invece, sono 1.563.557.

Ilaria Paoletti