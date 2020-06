Roma, 7 giu – Meno di 200 nuovi positivi in Italia e 53 decessi nelle ultime 24 ore. Il dato sui contagi è dunque confortante, quello sulle vittime meno drammatico dei giorni scorsi.

Anche osservando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati il quadro odierno è rassicurante. In totale oggi i nuovi positivi sono 197 e come sempre la gran parte sono stati confermati in Lombardia: 125, ovvero il 63,4% dei nuovi contagi.

Questo l’aumento dei casi nelle altre regioni più colpite: 14 in Emilia Romagna, 13 in Liguria, 11 nel Lazio e 10 in Piemonte. In 7 regioni italiane non sono stati rilevati nuovi positivi: in Puglia, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto e Basilicata. La Protezione Civile ne ha segnalati 6 in Veneto ma la Regione ne ha dichiarati zero, dunque i 6 contagi in questione si riferiscono in realtà ai giorni scorsi.

Tutti i dati di oggi

Morti: come detto oggi sono decedute 53 persone, mentre ieri le vittime erano state 72. In totale in Italia sono 33.899 le vittime

Guariti: i guariti di oggi sono 759, ieri erano stati 1.297. In totale in Italia dall’inizio dell’epidemia sono state dichiarate guarite 165.837 persone.

Ricoverati: ancora in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove oggi si trovano 287 persone (-6 rispetto a ieri). Con sintomi sono ancora ricoverati 4.864 pazienti, anche in questo caso dato in calo: -138 rispetto alla giornata di ieri. Mentre in isolamento domiciliare si trovano 30.111 persone, -471 rispetto a ieri.

Malati: in calo anche le persone attualmente positive, oggi -615. Il calo di ideri era stato di 1.099 unità. I nuovi contagi come detto sono 197, ieri erano stati 270.

Come al solito quest’ultimo dato va analizzato considerando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Oggi sono stati effettuati 49.478 tamponi, meno di ieri quando erano stati effettuati 72.485 tamponi. Il rapporto di 1 malato ogni 251,2 tamponi fatti: 0,4%.

Alessandro Della Guglia