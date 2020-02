Milano, 21 feb – Il ministro della Salute Speranza insieme al capo della protezione civile Borrelli, al presidente della Regione Lombardia Fontana e all’assessore al Welfare lombardo Gallera interviene con una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus dalla sede della Regione Lombardia.

Speranza: “Italia miglior Paese europeo in gestione emergenza”

Il ministro Speranza conferma la sospensione attività sportive, la chiusura della scuole e raccomanda la chiusura dei posti del lavoro nella zona del lodigiano dove si sono verificati i casi di contagio da coronavirus. “Abbiamo un team al lavoro per fare il punto e monitorare la situazione. Io penso che l’Italia in queste settimane abbia dimostrato di essere il Paese d’Europa con la maggior soglia di attenzione. Abbiamo chiuso voli con la Cina, ho promosso personalmente la riunione dei ministri della Salute europei. L’ordinanza sulla quarantena obbligatoria domiciliare fa fare ulteriore passo in avanti. Il nostro servizio sanitario è forte, efficiente, in grado di affrontare questa vicenda”. Il ministro invita chi lavora nella comunicazione alla trasparenza sul coronavirus: “Bisogna dare informazioni corrette e giuste su come affrontare la crisi, bisogna seguire il decalogo del ministero della Sanità“.

Borrelli (Protezione Civile): “Strutture per la quarantena”

Prende la parola Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza e capo della Protezione Civile: “Ci siamo preoccupati sin dai giorni scorsi di individuare alcune strutture per garantire forme di vigilanza, sorveglianza e isolamento di persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi al coronavirus. Probabilmente verranno anche disposti luoghi ad hoc negli aeroporti”.

Gallera (Welfare Lombardia): “Strutture quarantena a Milano e Piacenza”

Interviene Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia: “La collaborazione ai più alti livelli sta funzionando: sono stati assunti provvedimenti che sono l’unico mezzo per bloccare questa possibile epidemia”. I casi totali in Lombardia vengono confermati a 14, mentre al momento non vengono confermati i casi in Veneto. Borrelli risponde che “Ci sono verifiche in corso” a riguardo. Viene reso noto che a breve vi sarà un riunione con i vertici della sanità Lombarda e che sono state individuate due strutture: una a Milano e una a Piacenza, complessivamente per 150 persone, disponibili per accogliere i cittadini di ritorno dalla Cina che andranno in quarantena obbligatoria. Giulio Gallera, assessore alla Welfare della Regione Lombardia, dichiara che altre verifiche sono in corso su alcune strutture alberghiere.

Ilaria Paoletti