Cristicchi: Amadeus ricordi i martiri delle Foibe a Sanremo

Roma, 10 feb — Impietoso (ma giusto)che esorta Amadeus a parlare della tragedia delle Foibe a Sanremo in occasione del Giorno del Ricordo, sottolineando come sul palco dell’Ariston venga spesso dato ampio spazio a personaggi insulsi, di poco spessore, ma non vengano mai ricordati i martiri italiani della bestialità titina.«A Sanremo? Si danno. Non credo sarebbe un problema dare 20 secondi di tempo per parlare della tragedia delle Foibe», ha attaccato il cantautore in collegamento da Trieste nel corso della presentazione del libro Dalle foibe all’esodo di Roberto Menia, parlamentare di Fdi, alla Università E-Campus di Roma.

Cristicchi è noto per il suo impegno nel testimoniare gli eccidi dei partigiani titini e il tragico esodo giuliano-dalmata, con la pièce teatrale — diventata anche un libro — Magazzino 18, scritta a quattro mani assieme al giornalista Jan Bernas. «Potrebbe essere sicuramente utile» presentare all’Ariston l’opera, incalza il cantautore. «Ma ogni volta sembra quasi di dover chiedere l’elemosina per parlare di Foibe. La questione è comunque delicata e va chiesta a chi dirige il ‘baraccone’ del Festival; dipende da chi sceglie e anche da chi sceglie di non dirlo. Il giorno del Ricordo deve entrare nella coscienza collettiva degli italiani è uno spazio del genere, con decine di milioni di persone e che guardano la tv, sarebbe sicuramente utile».

L’appello di Sangiuliano