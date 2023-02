Roma, 10 feb – “Terremoto devastante, qua ad Aleppo è un inferno. E le sanzioni alla Siria bloccano gli aiuti”. A dirlo è Fra Bahjat Elia Karakach, frate francescano impegnato come parroco della comunità latina di Damasco e di Aleppo, e con la Custodia di Terra Santa nella tutela delle popolazioni – non solo cristiane – presenti sul territorio siriano. Intervistato dall’Agi, Fra Bahjat racconta la drammatica situazione che sta vivendo la sua città: “Abbiamo perso uno dei nostri preti cattolici sotto le macerie – dice il religioso – e anche la nostra chiesa ha subito grandi danni: le macerie hanno riempito la strada, i campanili sono pericolanti. Affrontiamo il pericolo che gli edifici davanti alla chiesa continuino a cedere a causa delle crepe, e questo fa presagire altri grandi pericoli”.

In questo momento “le sale parrocchiali sono piene di centinaia di persone. Abbiamo tre conventi nella città e tutti accolgono gli sfollati secondo le loro capacità. Distribuiamo di norma 1.200 pasti al giorno, naturalmente ora molti di più”. Ora “nessuno vuole tornare a casa, perché hanno paura, o perché non ce l’hanno più. Mentre le temperature continuano a scendere anche sotto lo zero. Ci assicuriamo anche di mantenere il posto caldo per i bambini”.

I frati di Aleppo: “Sanzioni occidentali alla Siria impediscono gli aiuti”

Il frate francescano entra poi a gamba tesa sulle sanzioni occidentali che da ormai 12 anni colpiscono al Siria: “Il problema più grande che dobbiamo affrontare è la difficoltà nell’ottenere forniture per preparare il cibo a causa delle sanzioni imposte alla Siria. Mentre vediamo il flusso di aiuti alla nostra afflitta vicina Turchia, vediamo che alla Siria è pressoché impedito ricevere sostegno o aiuto”.

Tutto questo è dovuto proprio alle “politiche fin qui messe in atto nei confronti della Siria”, contro le quali la Custodia di Terra Santa si è espressa con durezza per bocca di Fra Francesco Patton, Custode della Terra Santa: “Le sanzioni – ha detto il religioso – sono disumane e immorali. Trovo scandaloso che in un momento del genere, così tragico, non si sia capaci di rimuovere o sospendere le sanzioni. In Siria la gente sta morendo. Gli aiuti che arrivano provengono dai paesi arabi come Egitto, Iran, Algeria. L’Occidente sta di nuovo perdendo il treno”.

Alessandro Della Guglia