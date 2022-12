Roma, 3 dic – L’insostenibile leggerezza nello sparare sciocchezze pervade ormai Rula Jebreal. Qualunque cosa accada nel mondo, finisce per citarla a sproposito per attaccare la destra. Una metodologia social a cui la Jebreal sembra ormai essersi affezionata. Prova ne sia il cinguettio che ha tirato fuori su Twitter relativamente all’attacco anarchico a Susanna Schlein, primo consigliere dell’ambasciata italiana ad Atene.

“Un’auto appartenente ad un alto diplomatico italiano presso la Ambasciata ad Atene, è stata data alle fiamme/distrutta. La diplomatica, Susanna Schlein, è la sorella del leader dell’opposizione italiana, Elly Schlein, che è regolarmente presa di mira da attacchi omofobici da parte dei media di destra”.

A car belonging to a senior Italian diplomat at the 🇮🇹 Embassy in Athens, was set on fire/destroyed. The diplomat, Susanna Schlein, is the sister of Italy’s opposition leader, Elly Schlein, who is regularly targeted w homophobic attacks by right-wing media. #IntimidationTactics pic.twitter.com/16BCzSZyke

