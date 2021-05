Roma, 12 mag – La procura di Roma ha indagato 11 persone, accusate di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica. Tra gli indagati c’è pure Francesca Totolo, collaboratrice del Primato Nazionale, che si è dichiarata completamente estranea ai fatti e a cui ribadiamo la nostra massima solidarietà. “Mi auguro ci siano ragioni solidissime per la retata nei confronti di 11 persone accusate di una ‘rete sovranista’ su internet e forse di ‘vilipendio al Presidente della Repubblica’. Altrimenti ci troveremmo davanti a un episodio che ricorda i peggiori regimi autoritari”, ha scritto Giorgia Meloni su Twitter. La sensazione di essere di fronte a un sistema repressivo è d’altronde piuttosto lampante. Al riguardo abbiamo intervistato Domenico Di Tullio, avvocato di Francesca.

Avvocato, ieri la nostra collaboratrice Francesca Totolo è stata svegliata all’alba dai carabinieri del Ros. E’ indagata con altre 9 persone in quanto avrebbe offeso l’onore e il prestigio del capo dello Stato. E’ davvero così?

“Nutro il sincero dubbio che la mia assistita abbia mai offeso l’onore e il decoro del Presidente della Repubblica, che in ogni caso non essendo dotato di infallibilità è soggetto a critiche del suo operato”.

Sorvegliare e punire le idee, scandagliarle per reperire una traccia di inaccettabilità rispetto al verbo unico. Siamo ancora in uno Stato di diritto?

“La Procura di Roma si è mossa sul nucleo speciale anti-odio online, una sorta di psicopolizia creata ad hoc per perseguire e punire eventuali offese a figure istituzionali. Siamo certamente in un contesto degno dell’Unione Sovietica di Stalin, non in uno Stato di diritto che fa della libertà di opinione una bandiera. Noi siamo la patria e la culla del diritto. E adesso vediamo applicata una pruderie di stampo nordamericano a millenni di cultura giuridica svilita da queste leggi speciali e da queste azioni penali indirizzate a punire soltanto alcuni invece che cercare e perseguire i delinquenti”.

La sensazione è che oggi una semplice opinione possa essere considerata una minaccia…

“Dove l’opinione arriva a essere considerata minaccia, istigazione a delinquere e insulto evidentemente non siamo di fronte al diritto dei nostri padri costituenti. Perché la libertà di opinione è comunque sempre garantita dalla nostra Costituzione, come la possibilità di manifestarla. Quando l’opinione diventa reato non c’è democrazia ma uno stato totalitario e liberticida, c’è il comunismo”.

Eugenio Palazzini